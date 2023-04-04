Про це пише СБУ.

Зазначається, що вони добровільно погодилися зайняти керівні посади в окупаційних органах влади.

Організатором злочинної групи є колишній мешканець Миколаївщини, проросійський пропагандист Юрій Барабашов. СБУ повідомляє, що його призначенню особисто сприяв терорист Денис Пушилін, на якого колаборант тривалий час працював у тимчасово окупованому Донецьку.

Барабашов займався організацією псевдореферендуму щодо "приєднання" захопленої частини Миколаївщини до складу РФ та займався поширенням кремлівського режиму.

Його спільниками стали колишній голова Снігурівської міськради Олександр Ларченко та депутатка Баштанської районної ради Тетяна Мезіна. Вони організовували подворові обходи місцевих жителів і змушували людей голосувати. У разі відмови – погрожували репресіями та конфіскацією майна.



Відомо, що під час звільнення Миколаївщини всі троє колаборантів утекли на тимчасово захоплену частину півдня України.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 28 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

СБУ викрила священника-колаборанта, який благословляв російських військових під час окупації Харківщини.