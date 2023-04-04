Благословляв російських військових під час окупації Харківщини: СБУ викрила священника-колаборанта
У період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними контррозвідки СБУ, під час "заходу" протоієрей благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі.
Увесь "процес" колаборант наказав своїм поплічникам фіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.
Зазначається, що таким чином ворог намагався імітувати підтримку загарбників з боку місцевих вірян.
Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію РФ. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Тверської і Кашинської єпархії РПЦ.
За даними фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
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