Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними контррозвідки СБУ, під час "заходу" протоієрей благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі.

Увесь "процес" колаборант наказав своїм поплічникам фіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.

Зазначається, що таким чином ворог намагався імітувати підтримку загарбників з боку місцевих вірян.

Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію РФ. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Тверської і Кашинської єпархії РПЦ.

За даними фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).