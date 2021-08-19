До 2024 року спаде ажіотаж і земля стане чимось на кшталт нового банківського депозиту, — міністр аграрної політики
Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко вважає, що до 2024 року ажіотаж на ринку спаде й земля стане свого роду новим банківським депозитом
Про це міністр повідомив у програмі “Змістовно з Христиною Яцків” на Еспресо.TV.
“На мою думку, як міністра аграрної політики, у нас більше, ніж достатньо, ресурсу для викупу аграрної землі. Аби було, що викупити. Я ж бачу наступне: громадяни України, бачачи, що сьогодні вартість гектара землі 50 тис. грн, а оренда — 6 тис. грн, рахують економіку дуже просто. Кожного року оренда зростає на 7-10%, вартість також зростає, і громадянин розуміє, що земля — найкращий депозит”, — зазначив Лещенко.
Міністр зауважив, що до 2024 року в Україні не буде ажіотажу по трансакціям, оренда й конкуренція буде зростати, але найвищою та найефективнішою формою використання земельних ділянок стане здача в оренду.
“Повірте мені, кожен навіть не профільний товаровиробник, або просто громадянин, або власник ІТ-компанії, — кожен захоче придбати 10-20-30 гектарів землі як банківський депозит. Суспільство це розуміє, адже ми маємо внутрішню трагедію: у нас немає ринку праці, ринку капіталу, у нас не працює фондовий чи ринок облігацій. Зараз кожен розуміє, що найкраща інвестиція — нерухомість. Українці не довіряють банкам, тож я вважаю, що скоро земля стане таким собі банківський депозитом”, — повідомив Лещенко.
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Нагадаємо, за даними міністерства аграрної політики, станом на 5 серпня 2021 року українці зареєстрували понад 4 тис. угод із землею з моменту відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення 1 липня цього року.
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