Українці зареєстрували понад 4 тис. угод із землею з моменту відкриття ринку
Українці зареєстрували 4117 угод із землею з моменту відкриття ринку 1 липня
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
За інформацією відомства, станом на 5 серпня в Україні укладено 4117 угод в рамках ринку землі.
Зазначається, що заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подав 4441 нотаріус. Всього поданих заяв станом на 5 серпня - 4974, з яких погоджено 4374, в черзі на розгляд - 28, відмову отримали 572.
- Нагадаємо, в Україні з 1 липня запрацював ринок земель сільськогосподарського призначення.
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