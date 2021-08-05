Українці зареєстрували понад 4 тис. угод із землею з моменту відкриття ринку

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.



За інформацією відомства, станом на 5 серпня в Україні укладено 4117 угод в рамках ринку землі.



Зазначається, що заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подав 4441 нотаріус. Всього поданих заяв станом на 5 серпня - 4974, з яких погоджено 4374, в черзі на розгляд - 28, відмову отримали 572.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня запрацював ринок земель сільськогосподарського призначення.