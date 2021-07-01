Українці з 1 липня можуть легально продавати та купувати сільськогосподарські землі

Про це йдеться у законі №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".



Документ скасовує дію мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Передбачено, що у перші два роки після ухвалення закону діятиме обмеження на покупку землі - не більше 100 га в одні руки.

З 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізичних осіб. В цей час юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення. З 2024 року обмеження для них становитиме до 10 тис га в одні руки, як передбачено нинішнім проєктом.

Відповідно до закону, продаж державної землі та землі, яка перебуває у комунальній власності, заборонено.



Іноземці зможуть купувати сільськогосподарські землі в Україні у разі ухвалення відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. Наразі дата його проведення невідома.



Переважне право на покупку сільськогосподарської ділянки отримає її орендар.



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