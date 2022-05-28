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До Авдіївки єдина дорога життя знаходиться під постійними обстрілами, - керівник ВЦА Барабаш

28 травня, 2022 субота
10:33
війна з Росією ООС, Авдіївка

Віталій Барабаш, керівник ВЦА Авдіївки повідомив, що ворог цілодобово та з незрозумілою системністю обстрілює напрям з Авдіївки на Покровськ, цю дорогу містяни називають дорогою життя або дорогою смерті тому, що тільки за останній тиждень там було поранено шість цивільних людей

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація дуже напружена, яка ускладнюється тим, що ворог взяв до роботи тактику випаленої землі. Декілька тижнів поспіль, кожного дня відпрацьовує по місту ворожа авіація. Противник застосовує наступну послідовність підходів, тобто після авіації за п'ять хвилин починають працювати системи "Град", потім підключається ствольна артилерія. Вони намагаються "піймати" нас після обстрілів, коли люди виходять подивитися до критичної інфраструктури, щоб перевірити де є пожежі чи щось полагодити, тоді агресор у цей момент починає нові обстріли з інших систем" – пояснив керівник ВЦА.

Також Віталій Барабаш зазначив, що місто без води вже приблизно 110 днів, ще до активної фази не могли поновити електрозабезпечення фільтрувальної станції, світла немає два тижні й газу теж немає.

"Гуманітарну допомогу намагаємося підвозити, але в'їзд та виїзд у місто один і ворог теж про це знає. Загарбник цілодобово з незрозумілою системністю обстрілює цей напрям, який місцеві вже називають дорогою життя або дорогою смерті тому, що за останній тиждень тільки на дорозі  поранено шість цивільних людей"- повідомив Барабаш.

Керівник ВЦА додав, що єдиною небезпечною дорогою залишається шлях з Авдіївки у бік Покровська, а дорогою на Костянтинівку вже не їздять  півтора місяця.

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