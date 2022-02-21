До будинку Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, приїхали автобуси і автомобілі, щоб вивозити майно, - Слідство.Інфо

Про це повідомило видання в Telegram.



"Біля будинку Медведчука у Києві прямо зараз - близько 30 осіб охорони та поліції. Поліція перекрила одну з прилеглих вулиць біля маєтку Медведчука - обшукує автомобілі з ліхтариками", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що на питання журналістів правоохоронці не відповідають.



"За інформацією з наших джерел, кілька автомобілів та бусів приїхало вивозити майно з будинку Медведчука (зокрема, вантажили зброю та бронежилети), але згодом про це дізналися у ДБР і нібито направили кілька екіпажів поліції", - заявили журналісти.

За інформацією видання "Обозреватель", дружина Медведчука, Оксана Марченко залишила Україну.