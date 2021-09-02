До "Дніпра-1" перейшов вихованець "Бенфіки"
Португальський футболіст Нельсон Монте перейшов до "Дніпра-1"
Про це повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".
Нельсон Монте перейшов до українського клубу з португальського "Ріу Аве" на правах вільного агента. 26-річний центральний захисник підписав з "Дніпром-1" контракт на два роки.
Нельсон Монте розпочинав займатися футболом у "Бенфіці". На дорослому рівні виступав лише за "Ріу Аве", за який провів 123 матчі.
На рахунку оборонця 18 матчів за юнацьку збірну Португалії.
- 2 вересня стало відомо, що новим головним тренером футбольного клубу "Львів" стане білорус Олег Дулуб.
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