До "Дніпра-1" перейшов вихованець "Бенфіки"

Про це повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".

Нельсон Монте перейшов до українського клубу з португальського "Ріу Аве" на правах вільного агента. 26-річний центральний захисник підписав з "Дніпром-1" контракт на два роки.

Нельсон Монте розпочинав займатися футболом у "Бенфіці". На дорослому рівні виступав лише за "Ріу Аве", за який провів 123 матчі.

На рахунку оборонця 18 матчів за юнацьку збірну Португалії.