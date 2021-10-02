До Дніпра прибув ГогольFest
Сьогодні, 2 жовтня 2021 року, до міста Дніпро з Києва прибув ГогольTrain, котрим приїхали учасники запланованих заходів у межах проведення культурно-мистецької акції національного масштабу ГогольFest
Про це передає Еспресо.TV.
Бажаючих долучитися до свята чекають перформанси, вистави, лекції, танці, а також спеціальна подія під назвою "Тру" від засновника фестивалю, режисера Влада Троїцького.
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Квитки на кожну з локацій продаються окремо. Їх можна придбати тут.
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