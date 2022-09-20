До двох кілометрів. Рада пропонує розширити прикордонні смуги на межі з Росією та Білоруссю
Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацію та Республікою Білорусь до двох кілометрів
Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України" (№7475) підтримали 250 народних депутатів.
Документ пропонує внести зміни до низки законів з метою захисту державного кордону України.
Законопроєкт містить вимогу закріплення на законодавчому рівні комплекс заходів з прикриття державного кордону на загрозливих ділянках, які здійснюються у разі реальних загроз нападу на Україну або збройної агресії проти країни чи збройного конфлікту на державному кордоні, міжнародного збройного конфлікту.
Читайте також: Путін не оголосить мобілізацію, навіть якщо ЗСУ перетнуть кордон з РФ, — дипломат Безсмертний
Зокрема, передбачається усунення перепон для інженерного облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України, а також виділення вздовж українсько-російської та українсько-білоруської ділянок державного кордону більшої частки земель для посиленого облаштування засобів захисту та оборони державного кордону України, у тому числі мінних полів. Серед іншого йдеться про збільшення прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону з Росією та Білоруссю до двох кілометрів.
- 15 вересня на кордоні України з Бєлгородською областю горів КПП.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.42
Купівля 40.42Продаж 41.33
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе