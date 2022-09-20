Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України" (№7475) підтримали 250 народних депутатів.

Документ пропонує внести зміни до низки законів з метою захисту державного кордону України.

Законопроєкт містить вимогу закріплення на законодавчому рівні комплекс заходів з прикриття державного кордону на загрозливих ділянках, які здійснюються у разі реальних загроз нападу на Україну або збройної агресії проти країни чи збройного конфлікту на державному кордоні, міжнародного збройного конфлікту.

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Зокрема, передбачається усунення перепон для інженерного облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України, а також виділення вздовж українсько-російської та українсько-білоруської ділянок державного кордону більшої частки земель для посиленого облаштування засобів захисту та оборони державного кордону України, у тому числі мінних полів. Серед іншого йдеться про збільшення прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону з Росією та Білоруссю до двох кілометрів.

15 вересня на кордоні України з Бєлгородською областю горів КПП.

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