Путін не оголосить мобілізацію, навіть якщо ЗСУ перетнуть кордон з РФ, - дипломат Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що Путін не буде оголошувати загальну мобілізацію в Росії за жодних обставин
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Вже стало очевидним, що такий інструмент, як загальну мобілізацію Путін не використає, навіть якщо Збройні сили України перетнуть кордон з Російською Федерацією. Тобто така концепція ведення війни, яка обрана Кремлем, не передбачає такого кроку. І це цілком зрозуміло, оскільки ми маємо справу з дикою особою, яка виросла та вихована за інструментами КДБ та ФСБ", - пояснив Безсмертний.
Дипломат пояснив, як має діяти влада України на тлі новин про можливу мобілізацію в Росії.
"Українське керівництво має зосередитись на силовому компоненті й дбати про ситуацію на фронті та про забезпечення Збройних сил України. Бо весь цей ґвалт, який піднімають Пасічник та Пушилін, повʼязаний лише з тим, що вони відчувають фінал усім цим "республікам". Світ і Україна всі ці 8 років дозволяли існування цих "республік" лише тому, що не можуть поводитися так само як росіяни", - додав він.
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