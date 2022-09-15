На кордоні України з Бєлгородською областю горів КПП

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

"Триває обстріл села Нехотіївки Білгородського району. Один зі снарядів потрапив на заправну станцію, внаслідок чого сталася пожежа. Попередньо постраждалих немає, АЗС давно не працює. Паливо відсутнє. Підрозділи МНС виїхали на місце", - написав російський чиновник.

Він додав, що внаслідок пожежі зазнав пошкоджень митний термінал. На підтвердження своїх слів він виклав фото.

Очільник російської області стверджує, що надзвичайна ситуація виникла внаслідок обстрілу зі сторони України.

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