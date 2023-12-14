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До експлуатації в ЗСУ допустили ще 13 боєприпасів українського виробництва

14 грудня, 2023 четвер
14:47
Війна з Росією

За останні два тижні Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ ще 13 боєприпасів. Вони успішно пройшли випробування в умовах, наближених до бойових

Про це АрміяInform повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Серед боєприпасів, які були допущені до експлуатації Міністерством оборони України впродовж попередніх двох тижнів, — 9 типів боєприпасів до БПЛА: багатоцільові, комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії. Крім того, допущено ще 4 типи боєприпасів для підствольних гранатометів. Це розробки вітчизняних підприємств, які підтвердили свої тактико-технічні характеристики в умовах застосування, наближених до бойових", - сказав він.

За словами генерала, у цей же період кодифіковано 15 зразків військової техніки та озброєння, зокрема роботизований наземний ударний комплекс, 40-мм автоматичний гранатомет, тактичні засоби радіоперешкод баражуючим боєприпасам та 7 безпілотних авіаційних комплексів різних модифікацій.

Окрім того, завершено випробування кількох зразків БпАК типу FPV, 120-мм гранатомета, протипіхотної ручної гранати, мінного трала вітчизняного виробництва. Тривають випробування стрілецької зброї, зокрема нових зразків кулеметів, зазначив заступник міністра.

Україна
зброя
Міністерство оборони
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