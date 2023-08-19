На озброєнні у ЗСУ з'явився вітчизняний безпілотник зі штучним інтелектом
У Міністерстві оборони України повідомили, що до експлуатації у війську допустили новий безпілотник зі штучним інтелектом та автоматичним режимом польоту
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
"Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що безпілотник простий у керуванні, його максимальне корисне навантаження становить 2,5 кг. Крім того, у Міноборони відзначили його швидкість, потужність і наголосили, що, попри це, він доволі тихий.
"Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер. Навіть через втрату зв’язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі", - наголосили у відомстві.
- Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України після тилових випробувань передало для тестування в зону бойових дій новий український безпілотник-розвідник SpyGun. Комплекс складається з двох БПЛА і наземної станції управління.
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