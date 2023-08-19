Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

"Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпілотник простий у керуванні, його максимальне корисне навантаження становить 2,5 кг. Крім того, у Міноборони відзначили його швидкість, потужність і наголосили, що, попри це, він доволі тихий.

"Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер. Навіть через втрату зв’язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі", - наголосили у відомстві.