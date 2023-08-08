Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати й для коригування вогню.

Комплекс складається з двох БПЛА і наземної станції управління.

У ГУР додали, що завдяки сучасній системі радіоуправління з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ дрон-розвідник здатний працювати на дальності до 50 км.

Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дають змогу планерувати обраним маршрутом із вимкненим двигуном, заощаджуючи заряд акумулятора.

Він також практично непомітний у небі. Час польоту дрона без посадки становить 120−160 хв, максимальна висота польоту - 1500 м, робоча висота - 500−600 м, а швидкість сягає 90 км/год.

Запис фото і відео здійснюється на бортовий носій, використовуючи GoPro.

"БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає «Шпигуну» непомітності в небі під час роботи", - наголошують у ГУР МО.

Розвідники зазначили, що безпілотник створили українські інженери й проєктувальники з ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.