ГУР у зоні бойових дій тестує новий український безпілотник SpyGun
Головне управління розвідки Міністерства оборони України після тилових випробувань передало для тестування в зону бойових дій новий український безпілотник-розвідник SpyGun
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Зазначається, що безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати й для коригування вогню.
Комплекс складається з двох БПЛА і наземної станції управління.
У ГУР додали, що завдяки сучасній системі радіоуправління з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ дрон-розвідник здатний працювати на дальності до 50 км.
Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дають змогу планерувати обраним маршрутом із вимкненим двигуном, заощаджуючи заряд акумулятора.
Він також практично непомітний у небі. Час польоту дрона без посадки становить 120−160 хв, максимальна висота польоту - 1500 м, робоча висота - 500−600 м, а швидкість сягає 90 км/год.
Запис фото і відео здійснюється на бортовий носій, використовуючи GoPro.
"БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає «Шпигуну» непомітності в небі під час роботи", - наголошують у ГУР МО.
Розвідники зазначили, що безпілотник створили українські інженери й проєктувальники з ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.
- Міністерство оборони раніше повідомляло, що у період з 22 лютого 2022 року Україна взяла на озброєння 28 моделей безпілотників власного виробництва. Серед усіх моделей є 9 дронів-камікадзе.
- 25 липня в Україні стартувало серійне виробництво власного безпілотного авіаційного розвідувального комплексу Sirko, невдовзі компанія-розробник планує представити ще одну версію БПЛА.
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