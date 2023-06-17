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До Ірану є питання, але він дотримується обов'язків по договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї, - експерт з ядерної безпеки Подвиг

17 червня, 2023 субота
19:24
Світ

Павел Подвиг, науковий співробітник Інституту досліджень ООН у галузі роззброєння у Женеві, керівник проєкту "Ядерні сили Росії", зазначив, що зараз тривають дискусії з приводу того, чи всі ядерні матеріали показує Іран, однак загалом поки він в рамках своїх зобов'язань

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Країни, які поза договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але мають її, а це зазначу Індія, Пакистан, Ізраїль, Північна Корея, не мають ніяких зобов'язань перед світом. А з Іраном ситуація взагалі інша, тому що він є учасником цього договору та зобов'язався не розробляти ядерну зброю, відповідно, її не мати. Тому по договору МАГАТЕ контролює всі ядерні матеріали, виробництво, яке є в Ірані. Зараз тривають дискусії з приводу того, чи все Іран показує, однак загалом поки він в рамках своїх зобов'язань, але питання є", - сказав експерт з ядерної безпеки.

Павел Подвиг прокоментував, що МАГАТЕ зафіксувало в Ірані понад 100 кг збагаченого 60% урану, однак зазначив, що для виробництва ядерної бомби це не найкращий матеріал, бо краще мати більше збагачення урану.

"Але, якщо захотіти, то з такого матеріалу можна зробити декілька ядерних пристроїв. Зауважте, що весь цей матеріал перебуває під гарантіями МАГАТЕ, тобто міжнародні інспектори контролюють кількість та місце ядерного матеріалу в Ірані. Інша справа, що ці інспектори не можуть охороняти такий матеріал та завадити Ірану, якщо він захоче цей матеріал кудись забрати. Поки Іран залишається учасником договору про нерозповсюдження ядерної зброї, відповідно, небезпечний матеріал не буде нікуди забирати. Але потенційна можливість є, якщо Іран сильно захоче вийти з договору, то за якийсь короткий час він зможе виробити достатню кількість матеріалу на декілька вибухових пристроїв. Поки цього не відбувалося і не відбувається, тому ми говоримо тільки про теоретичну можливість", - зауважив Подвиг.

КНДР
Ізраїль
Індія
Пакистан
Іран
ядерна зброя
ядерна безпека
МАГАТЕ
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