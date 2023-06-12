Ядерні держави нарощують свої арсенали на тлі погіршення геополітичної ситуації, - SIPRI
Експерти Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру дійшли висновку, що держави, які мають арсенали ядерної зброї, збільшують кількість розгорнутих боєголовок
Про це йдеться в щорічному звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.
За висновками експертів, кількість наявних ядерних боєприпасів почала зростати в міру того, як прогресували довгострокові плани модернізації та розширення сил країн. Війна Росії проти України посилила конфронтацію між великими державами.
США, Росія, Китай, КНДР та Індія, Велика Британія, Ізраїль та Франція нарощують кількість розгорнутих ядерних боєголовок, а деякі з них розгорнули нові системи озброєнь, які здатні нести ядерні заряди.
Дослідники зазначають, що у січні 2023 року із 12 512 боєголовок приблизно 9576 перебували на складах для потенційного використання. Це на 86 одиниць більше, ніж у січні 2022 року.
США і РФ мають майже 90% усієї ядерної зброї, що є у світі. Їхні сумарні 2 000 боєголовок перебувають у стані підвищеної боєздатності. Водночас Китай наростив свій ядерний арсенал із 350 боєголовок до 410. SIPRI вважає, що кількість китайських балістичних ракет до кінця десятиліття може зрівнятися з російськими чи американськими.
Також зазначається, що у 2022 році Франція продовжила свої програми з розробки атомного підводного човна з балістичними ракетами третього покоління і нової крилатої ракети повітряного базування. Індія та Пакистан розширюють ядерні арсенали та продовжують розробки нових систем доставлення.
КНДР у 2022 році не проводила ядерних випробувань, але здійснила понад 90 ракетних пусків. Деякі із запущених ракет можуть нести ядерні боєголовки. Натомість Ізраїль, який публічно не визнає володіння ядерною зброєю, також модернізує свій ядерний арсенал.
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