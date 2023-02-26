Про це Путін розповів у інтерв'ю одному із пропагандистських телеканалів РФ.

За його словами, призупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння пов'язане з необхідністю забезпечення безпеки в умовах, коли "блок НАТО оголосив своєю метою стратегічну поразку Росії". Він додав, що в таких умовах також необхідно враховувати ядерні потенціали всіх країн НАТО, а не лише США, які були стороною угоди.

"Нам потрібно зберігати свою країну, гарантувати безпеку, стратегічну стабільність. У сьогоднішніх умовах, коли всі провідні країни НАТО оголосили своєю головною метою завдати нам стратегічної поразки, щоб наш народ страждав, як вони кажуть. Ну як же ми в цих умовах можемо не враховувати їхні ядерні потенціали", - заявив Путін.

Іншою причиною він назвав постачання країнами НАТО зброї Україні.

"Коли вони роблять те, що роблять сьогодні в Україні, я просто не можу собі уявити, що американські військовослужбовці шастатимуть нашими ядерними об'єктами. Це просто смішно", - розповів Путін.