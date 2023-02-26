Путін пояснив, чому призупинив участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що призупинив участь РФ у Договорі про нерозповсюдження стратегічних наступальних озброєнь через те що Захід поставив за мету завдати поразки Росії
Про це Путін розповів у інтерв'ю одному із пропагандистських телеканалів РФ.
За його словами, призупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння пов'язане з необхідністю забезпечення безпеки в умовах, коли "блок НАТО оголосив своєю метою стратегічну поразку Росії". Він додав, що в таких умовах також необхідно враховувати ядерні потенціали всіх країн НАТО, а не лише США, які були стороною угоди.
"Нам потрібно зберігати свою країну, гарантувати безпеку, стратегічну стабільність. У сьогоднішніх умовах, коли всі провідні країни НАТО оголосили своєю головною метою завдати нам стратегічної поразки, щоб наш народ страждав, як вони кажуть. Ну як же ми в цих умовах можемо не враховувати їхні ядерні потенціали", - заявив Путін.
Іншою причиною він назвав постачання країнами НАТО зброї Україні.
"Коли вони роблять те, що роблять сьогодні в Україні, я просто не можу собі уявити, що американські військовослужбовці шастатимуть нашими ядерними об'єктами. Це просто смішно", - розповів Путін.
- 21 січня Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
- 22 лютого держдума РФ підтримала рішення Путіна про призупинення участі Росії у ДСНО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.25
Купівля 39.25Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе