Про це повідомляє informburo.kz.

За словами міністра внутрішніх справ Казахстану Мурата Ахметжанова, до країни після оголошення у РФ мобілізації в'їхало понад 200 тис. росіян. Він зазначив, що на кордонах Росії та Казахстану спостерігалися затори, але з 3 жовтня ситуація нормалізувалася.

За словами Ахметжанова, 147 тис. росіян уже виїхали з країни. Ймовірно, вони перетнули Казахстан транзитом.

За даними Міністерства цифрового розвитку Казахстану, 70 тис. громадян РФ, які приїхали до країни з 21 вересня, отримали індивідуальні ідентифікаційні номери.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення "часткової" мобілізації в Росії.

30 вересня повідомлялося, що через навалу росіян попит на оренду житла в Казахстані злетів у 32 рази.

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