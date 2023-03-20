До Кенії прибуло перше судно з 30 тис. тонн українського зерна

Про це повідомили на сайті президента України.

Відправлення цієї партії продовольства відбулося за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), а також завдяки фінансовій допомозі Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Словенії та Чехії. За оцінками WFP, за допомогою цих 30 тис. тонн зерна можна буде забезпечити хлібом близько 2 млн людей упродовж 1,5 місяця.

На офіційній церемонії зустрічі вантажу були присутні заступник президента Республіки Кенія Рігаті Гачагуа та посол України в Республіці Кенія Андрій Праведник. Також були присутні посли країн-донорів програми та доктор Крістофер Фомуньо, член міжнародної Координаційної групи із запобігання голоду (ICGPH), яка забезпечує функціонування гуманітарної програми Grain from Ukraine.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна ніколи не відмовиться від спільної участі у подоланні глобальних викликів, зокрема й у сфері продовольчої безпеки. Тож попри повномасштабне вторгнення, Україна продовжуватиме робити все можливе "для допомоги країнам громадяни яких стикаються з проблемою нестачі їжі, серед іншого в Африці та Азії".

"Сьогодні лише в Кенії мільйони людей ризикують зіткнутися з гострою проблемою нестачі їжі. Тому відправка українського зерна до цієї країни закріплює наше зобов’язання долати вимушений голод у найуразливіших державах Африки завдяки програмі Grain from Ukraine", - наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.