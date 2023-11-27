До Києва прибула пані віцепрезидент Єврокомісії Юрова
Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова прибула до Києва, аби обговорити питання боротьби з корупцією
Про це вона заявила на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями обговорюватиму їхні ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією", - зазначила Вера Юрова.
Зокрема, вона пообіцяла "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і так довго, скільки буде потрібно".
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У суботу, 4 листопада, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яку особисто зустрів президент України Володимир Зеленський. Вона також виступила у Верховній Раді щодо перемовин про вступ України в ЄС.
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