До Києва прибула пані віцепрезидент Єврокомісії Юрова

Про це вона заявила на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями обговорюватиму їхні ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією", - зазначила Вера Юрова.

Зокрема, вона пообіцяла "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і так довго, скільки буде потрібно".