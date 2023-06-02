До Києва прибув президент Естонії Каріс
2 червня до Києва прибув президент Естонії Алар Каріс. Він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
"Вітаю в Києві президента Естонії Алара Каріса. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!" - написав він.
- Естонія за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ передала Україні 1/3 військового бюджету.
- У травні 2023 року естонський парламент підтримав прагнення України до членства в НАТО.
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