До Києва прибув президент Естонії Каріс

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"Вітаю в Києві президента Естонії Алара Каріса. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!" - написав він.