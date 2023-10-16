До Києва вперше прибула спецпредставниця США з відновлення України Пріцкер
У понеділок, 16 жовтня, з візитом до української столиці прибула спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки із відбудови України Пенні Пріцкер
Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter (X).
"Дуже тепло вітаємо повернення до Києва, держсекретар Пріцкер!" - підписала вона опубліковане фото із Пріцкером на залізничному вокзалі Києва.
Читайте також: "Що відомо про Пенні Пріцкер, яка куруватиме у Байдена економічне відновлення України"
Варто зазначити, що це перший візит Пліцкер до столиці України з моменту її призначення на посаду спецпредставника США із відновлення України.
- 14 вересня президент США Америки Джо Байден оголосив про призначення колишньої міністерки з питань торгівлі Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника з економічного відновлення України.
- Згодом Пріцкер повідомила, що США працюють над передачею російських активів Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.33 Купівля 37.33Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.69
- Актуальне
- Важливе