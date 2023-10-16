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До Києва вперше прибула спецпредставниця США з відновлення України Пріцкер

16 жовтня, 2023 понедiлок
11:46
Світ Пенні Пріцкер

У понеділок, 16 жовтня, з візитом до української столиці прибула спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки із відбудови України Пенні Пріцкер

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter (X).

"Дуже тепло вітаємо повернення до Києва, держсекретар Пріцкер!" - підписала вона опубліковане фото із Пріцкером на залізничному вокзалі Києва.

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Варто зазначити, що це перший візит Пліцкер до столиці України з моменту її призначення на посаду спецпредставника США із відновлення України.

  • 14 вересня президент США Америки Джо Байден оголосив про призначення колишньої міністерки з питань торгівлі Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника з економічного відновлення України.
  • Згодом Пріцкер повідомила, що США працюють над передачею російських активів Україні.
Україна
США
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