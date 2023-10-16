До Києва вперше прибула спецпредставниця США з відновлення України Пріцкер

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter (X).

"Дуже тепло вітаємо повернення до Києва, держсекретар Пріцкер!" - підписала вона опубліковане фото із Пріцкером на залізничному вокзалі Києва.

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Варто зазначити, що це перший візит Пліцкер до столиці України з моменту її призначення на посаду спецпредставника США із відновлення України.