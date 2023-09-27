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США розпочали роботу над передачею активів РФ Україні, - спецпредставниця Байдена

27 вересня, 2023 середа
15:47
Світ Пенні Пріцкер

Спецпредставниця президента Джо Байдена з відновлення економіки України Пенні Пріцкер повідомила, що США працюють над передачею активів РФ Україні

Про це пише Financial Times.

За словами спецпредставниці Байдена, США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина з яких знаходиться в ЄС і Японії.

Активи РФ, заморожені Заходом, повинні бути використані для післявоєнного відновлення України. Юридичні команди проводять роботу, щоб зрозуміти, що можна робити з російськими активами.

"По суті, якби я сказала не з юридичної точки зору, а з етичної і моральної, то враховуючи руйнування, які росіяни заподіяли Україні, ви знаєте, вони повинні внести свій внесок у відновлення України. З юридичної точки зору питання про те, як це зробити, перебуває в стадії розробки", - зазначила спецпредставниця президента з відновлення економіки України.

  • 7 вересня стало відомо, що США вперше передадуть Україні активи, конфісковані у підсанкційних російських олігархів: їх використають для підтримки українських військових ветеранів.
Економіка
Україна
Росія
Японія
Війна з Росією
США
відбудова України
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