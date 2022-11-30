Про це інформує в Медіацентрі виконавча директорка Асоціації Анна Дерев'янко.

"Пару тижнів тому ми робили бліцопитування серед своїх членів і запитували, які фінансові результати вони очікують до кінця року. Переважна більшість - 54%, якщо не помиляюся, говорили про те, що вони будуть очікувати збитків. Але 40 з плюсом відсотків очікують зростання. Тому ситуація неоднозначна", - сказала Дерев'янко.

Виконавча директорка наголосила, що це також залежить він сектору в якому знаходиться компанія

"Якщо будівництво впало на 70-80%, то IT продовжує зростати - інколи на 25-30%. Дуже відрізняється ситуація від компанії до компанії, від сектору до сектору, щобільше - від регіону до регіону", - додала Дерев'янко.

Крім того, щонайменше половина бізнесу країни постраждала внаслідок атак російських окупантів 10 жовтня.

"Обстріли 10 жовтня дуже негативно вплинули на бізнес. Ми робили зріз серед наших членських компаній і бачили, що як мінімум половина була зачеплена атаками 10 жовтня. Бізнесу знову довелося пристосовуватися і зараз він ще шукає нову точку рівноваги", - розповіла виконавча директорка Асоціації.

Наразі основним викликом для українського бізнесу є доступ до інфраструктури, електроенергії та зв'язку.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.

27 листопада у Київській області запровадили екстрені відключення світла, енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

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