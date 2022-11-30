До кінця року понад 50% підприємств зазнає збитків внаслідок війни в Україні, - Європейська Бізнес Асоціація
Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила опитування щодо ситуації українських підприємств на ринку внаслідок війни, зокрема переважна більшість очікує збитки, проте понад 40% чекають на зростання
Про це інформує в Медіацентрі виконавча директорка Асоціації Анна Дерев'янко.
"Пару тижнів тому ми робили бліцопитування серед своїх членів і запитували, які фінансові результати вони очікують до кінця року. Переважна більшість - 54%, якщо не помиляюся, говорили про те, що вони будуть очікувати збитків. Але 40 з плюсом відсотків очікують зростання. Тому ситуація неоднозначна", - сказала Дерев'янко.
Виконавча директорка наголосила, що це також залежить він сектору в якому знаходиться компанія
"Якщо будівництво впало на 70-80%, то IT продовжує зростати - інколи на 25-30%. Дуже відрізняється ситуація від компанії до компанії, від сектору до сектору, щобільше - від регіону до регіону", - додала Дерев'янко.
Крім того, щонайменше половина бізнесу країни постраждала внаслідок атак російських окупантів 10 жовтня.
"Обстріли 10 жовтня дуже негативно вплинули на бізнес. Ми робили зріз серед наших членських компаній і бачили, що як мінімум половина була зачеплена атаками 10 жовтня. Бізнесу знову довелося пристосовуватися і зараз він ще шукає нову точку рівноваги", - розповіла виконавча директорка Асоціації.
Наразі основним викликом для українського бізнесу є доступ до інфраструктури, електроенергії та зв'язку.
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