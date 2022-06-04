До лікарень ЄС було переведено 500 українських пацієнтів
З України, Молдови та країн-членів ЄС, що межують з Україною, до лікарень по всій Європі доправили 500 українських пацієнтів
Про це йдеться на офіційному сайті представництва ЄС в Україні.
Представництво Європейського Союзу в Україні зазначає, що зараз українські лікарні перебувають під тиском. Тому, щоб допомогти, ЄС координує медичну евакуацію. Цей процес відбувається через механізм цивільного захисту Європейського Союзу.
Основними країнами призначення поки що були Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія та Швеція.
- Нагадаємо, Австрія візьме на лікування близько 100 тяжко поранених жінок та дітей з України, а Німеччина допоможе Україні у створенні опікових центрів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе