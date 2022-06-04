До лікарень ЄС було переведено 500 українських пацієнтів

Про це йдеться на офіційному сайті представництва ЄС в Україні.

Представництво Європейського Союзу в Україні зазначає, що зараз українські лікарні перебувають під тиском. Тому, щоб допомогти, ЄС координує медичну евакуацію. Цей процес відбувається через механізм цивільного захисту Європейського Союзу.



Основними країнами призначення поки що були Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія та Швеція.

Нагадаємо, Австрія візьме на лікування близько 100 тяжко поранених жінок та дітей з України, а Німеччина допоможе Україні у створенні опікових центрів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb