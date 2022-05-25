Австрія візьме на лікування близько 100 тяжко поранених жінок та дітей з України
Канцлер Австрії запропонував взяти на лікування та реабілітацію до сотні поранених жінок та дітей з України
Про це австрійський канцлер Карл Негаммер написав у твітері.
"Я вчора говорив з українським президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Запропонував прийняти, вилікувати та забезпечити реабілітацію до 100 тяжко поранених жінок та дітей", – написав канцлер Австрії.
- Нагадаємо, найбільше в Австрії газове сховище "Хайдах" біля Зальцбурга відберуть у російського Газпрома і передадуть у користування іншим постачальникам, якщо воно не буде заповнене.
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