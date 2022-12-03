До лікарень Токмака привезли більш як 10 машин з пораненими та вбитими військовими РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на фейсбук.

"Противник продовжує зазнавати втрат", - повідомляють у Генштабі.

Зокрема до тимчасово окупованого Токмака, що на Запоріжжі, привезли поранених і убитих окупантів. Зафіксовано, що до лікарень прибули більш як 10 автомобілів із військовими РФ, які отримали поранення, та тілами загиблих.

Нагадаємо, за добу 2 грудня Сили оборони збили вертоліт окупантів та 6 БПЛА типу "Орлан-10", також захисники ударили по особовому складу, озброєнню та військовій техніці ворога.

У період з 26 листопада по 1 грудня морські піхотинці знищили російський ЗРК, 8 безпілотників і 2 сховища з боєприпасами.