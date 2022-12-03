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Війна з Росією: хроніка
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До лікарень Токмака привезли більш як 10 машин з пораненими та вбитими військовими РФ

3 грудня, 2022 субота
09:20
війна з Росією Окупанти

У тимчасово окупованому Токмаку, що на Запоріжжі, до лікарень прибули понад 10 автомобілів з пораненими та загиблими російськими військовослужбовцями

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на фейсбук.

"Противник продовжує зазнавати втрат", - повідомляють у Генштабі. 

Зокрема до тимчасово окупованого Токмака, що на Запоріжжі, привезли поранених і убитих окупантів. Зафіксовано, що до лікарень прибули більш як 10 автомобілів із військовими РФ, які отримали поранення, та тілами загиблих. 

  • Нагадаємо, за добу 2 грудня Сили оборони збили вертоліт окупантів та 6 БПЛА типу "Орлан-10", також захисники ударили по особовому складу, озброєнню та військовій техніці ворога.
  • У період з 26 листопада по 1 грудня морські піхотинці знищили російський ЗРК, 8 безпілотників і 2 сховища з боєприпасами.

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окуповані території
окупанти
Запорізька область
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