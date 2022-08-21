До Литви прибув один із найбільших військових кораблів США
До Литви прибув американський десантний корабель USS Kearsarge, який є командним кораблем 22-го експедиційного загону морської піхоти США
Про це повідомляють Військово-морські сили Литви на своїй сторінці у фейсбук.
Відомо, що американський десантний корабель USS Kearsarge зайшов у порт Клайпеди 20 серпня. Це найбільший корабель, який коли-небудь заходив до Литви.
Посольство США у Литві повідомило, що американський корабель прибув для демонстрації солідарності та єдності союзників щодо НАТО.
Довжина корабля USS Kearsarge становить 257,3 метра, ширина 60,1 метра. Екіпаж корабля налічує понад 2 тисячі осіб, але одночасно на борту перебуває до 1,5 тисяч осіб.
Корабель спроєктований так, щоб на ньому можна було розмістити десантні кораблі з повітряною подушкою для швидкого переміщення військ та штурмовики AV-8B Harrier для безпосередньої авіаційної підтримки.
Крім того, цей корабель може нести до 26 гелікоптерів ВМС США.
- 20 серпня міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив про підготовку двох нових пакетів військової допомоги Україні. "З початку війни до України з Литви відправлено 28 партій військової підтримки. Відправлення 29 та 30 вже готуються!", - написав він.
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