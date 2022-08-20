Литва готує 30-ий пакет військової допомоги Україні
Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив про підготовку двох нових пакетів військової допомоги Україні
Про це Анусаускас повідомив у власному твіттері.
"З початку війни до України з Литви відправлено 28 партій військової підтримки. Відправлення 29 та 30 вже готуються!", - написав він.
Відомо, що, станом на 28 липня, загалом Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро.
- 20 липня у Міністерстві оборони Литви заявили, що країна збирається передати Україні додаткові бронетранспортери M113 й M577 та боєприпаси у складі нового пакета військової допомоги. Крім того, до нього увійшли системи протиповітряної оборони Stinger, протитанкова зброя, бронежилети та шоломи, 120-мм міномети, стрілецька зброя, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, протидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, позашляховики, а також – безпілотник Bayraktar TB2 з боєприпасами, який купили за кошти, зібрані литовцями.
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