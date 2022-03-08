До Маріуполя із Запоріжжя виїхала гуманітарна допомога
Із Запоріжжя до Маріуполя виїхала гуманітарна допомога
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Маріупольська міська рада опублікувала два відео, на яких можна побачити, як колона жовтих шкільних автобусів з зображенням червоного хреста та в супроводі машини швидкої допомоги зрушила з Запоріжжя до Маріуполя.
- Нагадаємо, 6 березня росіяни зірвали евакуацію з Маріуполя, почавши обстрілювати місто.
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