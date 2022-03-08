До Маріуполя із Запоріжжя виїхала гуманітарна допомога

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Маріупольська міська рада опублікувала два відео, на яких можна побачити, як колона жовтих шкільних автобусів з зображенням червоного хреста та в супроводі машини швидкої допомоги зрушила з Запоріжжя до Маріуполя.



Нагадаємо, 6 березня росіяни зірвали евакуацію з Маріуполя, почавши обстрілювати місто.