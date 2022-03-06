Евакуацію з Маріуполя не провели, РФ почала обстріл міста, - ОВА
Росіяни зірвали евакуацію з Маріуполя, почавши обстрілювати місто
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно", - написав він.
Кириленко додав, що колона із гуманітарним вантажем, що їде у бік Маріуполя, знаходиться в дорозі.
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