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Головна війна з Росією Евакуацію з Маріуполя не провели, РФ почала обстріл міста, - ОВА

Евакуацію з Маріуполя не провели, РФ почала обстріл міста, - ОВА

6 березня, 2022 неділя
16:15
війна з Росією Маріуполь евакуація

Росіяни зірвали евакуацію з Маріуполя, почавши обстрілювати місто

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний  обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно", - написав він.

Кириленко додав, що колона із гуманітарним вантажем, що їде у бік Маріуполя, знаходиться в дорозі.


Раніше Радіо Свобода повідомила, що на виїзді з міста Ірпінь Київської області окупанти відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста

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Маріуполь
евакуація
обстріл
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