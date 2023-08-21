Нацполіція України отримала партію службових собак з Європи
21 серпня до кінологічних центрів Нацполіції Львова приїхали ще 24 службові собаки від Фонду Говарда Баффета
Про це повідомляє Поліція Львівської області.
Начальника Відділу організації кінологічної діяльності Нацполіції підполковник Світлана Коломієць, заявила, що усі цуценята породи німецька вівчарка та малінуа (бельгійська вівчарка), мають вік від одного року та були передані закордонними партнерами. Усі собаки вже пройшли базовий курс дресування.
Попередня партія прибула в Україну на початку серпня, тоді Національна поліція отримала від представників Нідерландів 26 службових собак.
Фото: Поліція Львівської області
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