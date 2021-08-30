До Одеси доставили 133 евакуйованих із Афганістану, - Міграційна служба
29 серпня з аеропорту "Бориспіль" до Одеси рятувальники Київської та Одеської областей доставили 133 громадян Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни
Про це повідомляє Міграційна служба Одеської області у Facebook.
"Серед евакуйованих людей 48 дорослих, 85 дітей, найменшій дитині сім днів, вона народилася в аеропорту Кабула, коли її мати чекала на евакуацію. Найстаршій евакуйованій 85 років і вона мужньо допомагала іншим матерям із дітьми", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двом дорослим надали медичну допомогу та госпіталізували, завдяки чому їм врятовано життя.
"Усім евакуйованим людям зроблено тест на наявність коронавірусної інфекції, хворих не виявлено", - написаои у відомстві.
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