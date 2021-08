Українські військові в Кабулі провели операцію з порятунку афганських перекладачів, які працювали на Канаду

Про це пише канадське видання The Globe and Mail.



"Літак з афганськими перекладачами, включаючи одного, який працював у The Globe and Mail та іншого, який служив на канадських військових, а також їхні родини, прибув до Києва після сміливої ​​операції українських солдатів, які дислокувалися в аеропорту Кабула", - пише видання.



Порятунок, який координували українські військові, Офіс президента Володимира Зеленського та The Globe, може відкрити дорогу іншим афганцям, які тікають від талібів, до Канади. Оттава пообіцяла переселити вразливих афганців за умови, що вони зможуть пробратися до третіх країн, і The Globe дізнався, що уряд Канади запитав уряд України, чи готовий він перевезти інших біженців з Канади до Києва, де вони будуть чекати на переселення.



Операцію з порятунку перекладачів було здійснено рано вранці в п’ятницю, 27 серпня, в Кабулі, через день після того, як останній канадський евакуаційний літак вилетів з Афганістану, і через кілька годин після смертельних терактів смертника "Ісламської Держави" біля воріт Міжнародного аеропорту Хаміда Карзая та в готелі "Баронс", в результаті яких загинули щонайменше 200 людей, серед яких 14 американських солдатів. Після нападуСША заявили, що в аеропорт дозволятимуть в'їзд тільки іноземним громадянам. Афганців з візами вирішили не пропускати.



Незважаючи на це обмеження, а також на зростаючі ризики для сил коаліції напередодні запланованого виведення останніх сил США 31 серпня, українські війська пішки вийшли до міста Кабул, щоб супроводжувати два буси з перекладачами та їхні сім'ї, всього 19 осіб, - на аеродром.



У солдатів були фотографії номерних знаків мікроавтобусів, і вони оточили та супроводжували транспортні засоби протягом останніх 600 метрів до аеропорту.



"Конвой увійшов [в аеропорт], завдяки тому, що українці вийшли. Ми просто надіслали їм номерні знаки наших транспортних засобів… і вони прийшли на місцевий базар, щоб знайти нас. Вони сказали "Україна?", Ми -"Так!", І вони провели нас всередину",- сказав Мохаммед Шариф Шараф, 49-річний батько п'яти дітей, який провів 10 років як редактор і перекладач, допомагаючи The Globe висвітлювати роль Канади в війні за Афганістан.



"Після того, як вони потрапили в аеропорт, 19 афганців посадили на військовий вантажний літак, який розміщувався в Кабулі в рамках маловідомого внеску України у зусилля НАТО в країні, і разом з групою літаків долетіли до Ісламабаду, куди евакуювали інших афганців, яких раніше врятували українці. У столиці Пакистану їх пересадили на чартерний комерційний літак, який перевозив групу до України, з короткою зупинкою в столиці Азербайджану Баку", - додає видання.

Дві попередні спроби, сплановані канадськими військовими до вильоту з аеропорту Кабула, не дали результату і не дозволили завезти групу Шарафа в аеропорт, як і інша спроба, організована Державним департаментом США. Ці операції спиралися на те, що афганці та їхні сім’ї зможуть дістатися до визначених пунктів зустрічі біля воріт аеропорту, що виявилося неможливим на тлі хаосу.

"Українська операція була успішною там, де інші провалилися, тому що українські військові перекинули в місто спецпризначенців пішки, щоб провести рятувальні операції. Евакуйовані заявили, що були приголомшені тим, що українські війська пішли на ризик, щоб врятувати їх, чого не зробили канадські і американські сили", - йдеться у статті.

"Усі були здивовані. Минулого місяця я намагався, щоб нас хтось завів. Ми запитали американців, канадців, катарців, усіх - і рішення не було. Вони боялися вийти. Українські солдати були для нас ангелами. Вони зробили надзвичайну роботу. У них великі серця", - сказав Джавед Хакмаль, 33-річний батько чотирьох дітей, який два роки працював із канадським спецназом у Кандагарі.

У суботу, 28 серпня, трьома літаками з Кабулу до Борисполя прибули 360 осіб, серед яких 80 громадян України