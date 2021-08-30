Удар США по авто з вибухівкою в Кабулі забрав життя родини з 9 осіб, - CNN

Про це розповідає CNN.



Дев'ять членів однієї сім'ї - у тому числі шестеро дітей - були вбиті під час удару американського безпілотника, націленого на автомобіль у житловому кварталі Кабула, розповів родич загиблих.



США нанесли оборонний авіаудар по Кабулу, націливши на підозрюваного терориста-смертника "Ісламської держави в Хорасані", який представляв "неминучу" загрозу для аеропорту, повідомило Центральне командування США в неділю.



За словами брата однієї з вбитих, наймолодшій жертві авіаудару було 2 роки. ​​



"Вони були "звичайною родиною", - сказав він. "Ми не є ІДІЛ або Даїш, і це був сімейний дім - де мої брати жили зі своїми сім'ями", - додав чоловік.



Сусіди та свідки на місці удару безпілотника в Кабулі розповіли CNN, що кілька людей були вбиті, включаючи дітей.



"Усі сусіди намагалися допомогти і принесли воду, щоб загасити пожежу, і я побачив, що загинуло п'ять -шість людей", - сказав сусід CNN.



Читайте також: Пентагон підтвердив, що завдав авіаудару в Кабулі



"Батько сім'ї та ще один маленький хлопчик, а також двоє дітей. Вони були мертві. Вони були в шматках. Було [також] двоє поранених".



Інший сусід сказав CNN, що вони підрахували, що під час удару, можливо, загинуло до 20 людей, "від їхнього будинку залишилося мало, і нічого не впізнати, вони розбиті на шматки".

Інший свідок розповів CNN, що після удару сусіди та глядачі "знайшли шість трупів" і вважає, що під завалами є "діти, яких досі немає".



Пізніше у неділю американські військові визнали, що були повідомлення про жертви серед цивільного населення після удару.



"Ми знаємо, що в результаті знищення автомобіля сталися значні та потужні вибухи, що свідчать про значну кількість вибухових матеріалів всередині, які могли спричинити додаткові жертви. Незрозуміло, що могло статися, і ми продовжуємо розслідування", - повідомив речник Центрального командування США Білл Урбан.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb