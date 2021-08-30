"Ісламська держава" взяла відповідальність за обстріл аеропорту Кабула

Про це повідомляє Independent.



"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула в понеділок, повідомила група "Нашер-Нюз" на своєму каналі Telegram.



"З милості Всемогутнього Бога, солдати Халіфату націлили шість ракет "Катюша" на міжнародний аеропорт Кабула", - йдеться в повідомленні.



Американська протиракетна оборона перехопила п'ять ракет, випущених в аеропорт Кабула рано в понеділок, заявив американський чиновник.



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Це сталося, коли відбувався остаточний виїзд США з Афганістану, коли "основний дипломатичний персонал" уже вилетів.



Офіційні особи не повідомили, чи входить до їх складу представник Рос Вілсон, який, як очікується, піде серед останніх.



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Очікується, що Вашингтон виведе всіх своїх дипломатів з Кабула, перш ніж вивести остаточні війська до граничного дня у вівторок.

30 серпня американська протиракетна оборона перехопила 5 ракет випущених по аеропорту Хаміда Карзая в Кабулі