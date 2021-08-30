"Ісламська держава" взяла відповідальність за обстріл аеропорту Кабула
30 серпня "Ісламська Держава" взяла відповідальність за останню атаку на аеропорт Кабула
Про це повідомляє Independent.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула в понеділок, повідомила група "Нашер-Нюз" на своєму каналі Telegram.
"З милості Всемогутнього Бога, солдати Халіфату націлили шість ракет "Катюша" на міжнародний аеропорт Кабула", - йдеться в повідомленні.
Американська протиракетна оборона перехопила п'ять ракет, випущених в аеропорт Кабула рано в понеділок, заявив американський чиновник.
Читайте також: Соратника Бен Ладена по "Аль-Каїді" помітили в Афганістані
Це сталося, коли відбувався остаточний виїзд США з Афганістану, коли "основний дипломатичний персонал" уже вилетів.
Офіційні особи не повідомили, чи входить до їх складу представник Рос Вілсон, який, як очікується, піде серед останніх.
Читайте також: Українські військові в Кабулі провели операцію з порятунку афганських перекладачів, які працювали на Канаду
Очікується, що Вашингтон виведе всіх своїх дипломатів з Кабула, перш ніж вивести остаточні війська до граничного дня у вівторок.
- 30 серпня американська протиракетна оборона перехопила 5 ракет випущених по аеропорту Хаміда Карзая в Кабулі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.85
- Актуальне
- Важливе