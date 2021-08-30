Соратника Бен Ладена по "Аль-Каїді" помітили в Афганістані
30 серпня за 11 днів після останньої заяви президента США Джо Байдена, що "Аль-Каїди" більше немає в Афганістані, індійські журналісти опублікували відео з соратником Бен Ладена, який повернувся до країни з Пакистану
Про це повідомляє News9India.
Індійське ЗМІ заявляє, що колишній соратник Бен ладена часів його переховування в Афганістані повернувся до країни.
За інформацією журналістів, доктор Амін-уль-Хак, головний гравець Аль-Каїди в Афганістані, відповідальний за безпеку в печерному місті моджахедів Тора-Бора часів переховування там Бен Ладена, повертається до своєї рідної провінції Нангархар після того, як вона потрапила під контроль талібів.
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Журналіст Білал Сарварі розповідає, що ще у 80-х роках Амін-уль-Хак працював з духовним наставником Бен Ладена, палестинським теологом та радикальним ісламістом Абдуллою Аззамом.
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