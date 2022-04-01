До окупованого Мелітополя російські загарбники намагаються провести лінію інтернету із Криму, - мер

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на пряму мову мера Мелітополя Івана Федорова під час етеру телемарафону.



"Сьогодні (1 квітня – ред.) вони підводять до міста своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати інтернет", - інформує Федоров.

За словами мера Мелітополя, окупанти намагаються зробити все від них залежне, аби відрізати мелітопольців від джерел інформації.

"Вже майже тиждень блокується телефонна мережа та мобільний зв’язок, інтернету також немає. Це робиться, аби закинути жителів у інформаційний вакуум", - додає мер.

Російські окупанти на Запоріжжі збирають проплачений мітинг у Мелітополі та "вводять" рублі у Токмаку.

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