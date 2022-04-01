До окупованого Мелітополя російські загарбники намагаються провести лінію інтернету із Криму, - мер
До окупованого Мелітополя загарбники намагаються провести російську лінію інтернету, аби заблокувати жителям доступ до джерел інформації
Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на пряму мову мера Мелітополя Івана Федорова під час етеру телемарафону.
"Сьогодні (1 квітня – ред.) вони підводять до міста своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати інтернет", - інформує Федоров.
"Вже майже тиждень блокується телефонна мережа та мобільний зв’язок, інтернету також немає. Це робиться, аби закинути жителів у інформаційний вакуум", - додає мер.
- Російські окупанти на Запоріжжі збирають проплачений мітинг у Мелітополі та "вводять" рублі у Токмаку.
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