Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 квітня
До окупованого Севастополя доставили 14 моряків з крейсера "Москва", - Роман Цимбалюк
До окупованого Севастополя доправили 14 матросів із потопленого флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва"
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.Він зауважив, що близько 10:00 14 квітня з ракетного крейсера "Москва" до Севастополя доставлено 14 моряків. Серед них і начальник медичної служби корабля.
"Військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти, 496 членів екіпажу невідома", написав Цимбалюк.
- Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений вчора, 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
- Сьогодні у Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження
- Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.
- В ОК "Південь" сьогодні повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.
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