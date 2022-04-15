Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений вчора, 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

Сьогодні у Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.

В ОК "Південь" сьогодні повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

Він зауважив, що близько 10:00 14 квітня з ракетного крейсера "Москва" до Севастополя доставлено 14 моряків. Серед них і начальник медичної служби корабля."Військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти, 496 членів екіпажу невідома", написав Цимбалюк.

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