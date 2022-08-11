До Польщі прибули 180 тис. дітей після початку повномасштабної війни, - посол Зварич

Про це у інтерв'ю Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич.

"Понад 290 тис. дітей з України зараз перебувають в Польщі і навчаються в школах. З них - 180 тис. прибули сюди після 24 лютого. Вони зараховані до шкіл і будуть продовжувати навчання", - сказав він.

Зварич наголосив, що Україна буде робити все для того, щоб у цих дітей не втрачався зв’язок з українською системою освіти.

"Для цього створюються тут різні можливості. Сюди включаються різні комерційні установи, банки, які на базі своїх офісів створюють спеціалізовані, комп’ютеризовані місця, де діти можуть навчатися онлайн в українських школах. Цей зв’язок з українською системою освіти буде далі продовжуватися. У Варшаві відкрився український освітній хаб, де дорослі і діти зможуть навчатися або підвищувати кваліфікацію. Основна мета – забезпечити нерозривний зв’язок між громадянами України, які були змушені виїхати закордон і українською системою освіти. Громадяни повинні відчувати, що українська держава поруч з ними і ми завжди будемо опорою та допомогою в усіх питаннях, які їх турбують, вони стикаються, перебуваючи за кордоном", - підсумував посол.

9 серпня міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що польські навчальні заклади готові з вересня прийняти 200-300 тисяч школярів з України.