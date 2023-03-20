Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, до ВР надійшли подання про призначення:

Федорова Михайла Альбертовича на посаду віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України;

Лісового Оксена Васильовича на посаду міністра освіти і науки України;

Камишіна Олександра Миколайовича на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

За планом на новій посаді Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації.

Оксен Лісовий – воїн-доброволець, кандидат філософських наук, доцент, директор Малої академії наук, Заслужений працівник освіти (2021 рік).

Олександр Камишін раніше був головою правління Укрзалізниці, подав у відставку 27 лютого.