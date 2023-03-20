До Ради внесли кандидатури міністрів освіти, стратегічної промисловості та цифрової трансформації
До Верховної Ради України 20 березня надійшли подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення трьох міністрів, зокрема очільника Міносвіти
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, до ВР надійшли подання про призначення:
- Федорова Михайла Альбертовича на посаду віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України;
- Лісового Оксена Васильовича на посаду міністра освіти і науки України;
- Камишіна Олександра Миколайовича на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
За планом на новій посаді Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації.
Оксен Лісовий – воїн-доброволець, кандидат філософських наук, доцент, директор Малої академії наук, Заслужений працівник освіти (2021 рік).
Олександр Камишін раніше був головою правління Укрзалізниці, подав у відставку 27 лютого.
- 20 березня Верховна Рада України підтримала відставку Сергія Шкарлета, Павла Рябікіна та Михайла Федорова з посад міністрів.
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