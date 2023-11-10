До суду передали справу генерал-майора РФ, який катував військових і цивільних у Гостомелі

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними розслідування, з 24 лютого по 7 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ захопили аеропорт "Антонов" у Гостомелі. За вказівками обвинуваченого генерал-майора, вони взяли у полон 28 військовослужбовців Збройних Сил України та не менше 30 цивільних місцевих жителів.

Окупанти примусово завели їх до підвалу на території аеропорту і протягом тривалого часу утримували при низькій температурі, вологості, за відсутності вентиляції, освітлення, умов для сну та туалету.

Полонені були змушені спати на холодному вологому бетоні, їм не надавалась медична допомога та медикаменти, на одну особу на добу виділяли приблизно 1 ложку каші та 150 мл води, зазначають прокурори.

Крім того, за наказом командира, окупанти примусово залучали військовополонених до фізичних робіт, зокрема, копання траншей та завантаження трупів військових РФ.

Досудове розслідування здійснювала СБУ. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).