До України надійшло 3 млн доз "Модерни"
У неділю, 7 листопада 2021 року, ЮНІСЕФ доставив в Україну 2 930 300 доз вакцини проти COVID-19 компанії Moderna в межах гуманітарної ініціативи COVAX
Про це із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України повідомляє Еспресо.TV.
Загалом в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac.
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Moderna - це одна з чотирьох вакцин, доступних українцям для щеплення проти COVID-19.
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У Міністерстві зазначають, що постачати вакцину в межах цієї ініціативи будуть і надалі.
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