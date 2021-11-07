До України надійшло 3 млн доз "Модерни"

Про це із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України повідомляє Еспресо.TV.

Загалом в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac.



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Moderna - це одна з чотирьох вакцин, доступних українцям для щеплення проти COVID-19.



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У Міністерстві зазначають, що постачати вакцину в межах цієї ініціативи будуть і надалі.



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