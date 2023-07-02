Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка До України піде капітал, як тільки тут будуть стабільні та передбачувані умови в економіці, - Жеваго
Ексклюзив

До України піде капітал, як тільки тут будуть стабільні та передбачувані умови в економіці, - Жеваго

2 липня, 2023 неділя
21:59
Економіка Костянтин Жеваго

Для того, щоб в Україну прийшов капітал необхідне чітке незмінне законодавство, яке буде виконуватися, захист від тиску силовиків та прибрати некомпетентних людей від регулювання економіки

Про це в ефірі Еспресо заявив інвестор та підприємець Костянтин Жеваго.

"У нашої країни немає жодних інших спеціальних критеріїв чи умов, які б відрізняли нас від інших країн цивілізованого світу. Всі умови такі ж - треба створити передбачувану законодавчу базу, не міняти її кожні кілька років. Сьогодні кажуть, що хочуть провести податкову реформу - ми вже напроводились податкових реформ стільки. Прийшов Янукович - податкова реформа, прийшли після нього - податкова реформа, сьогодні прийшли - податкова реформа "10-10-10", завтра після війни буде якась "5-5-5" або "12-18-28". Не можна так жити", - сказав він.

Жеваго додав, що в Україні повинна бути передбачувана податкова та фіскальна система.

"Вона у нас гарна - треба, щоб з нею всі працювали і всі її виконували. Коли за цигарки хтось не сплачує податки - це пробоїна в податковій системі, така ж ситуація, коли не повертають ПДВ - комусь повертають, комусь ні, як за часів Януковича.  Саме за нього не повернули ПДВ на 50 млрд грн. Сьогодні ми зіткнулись з тим же, коли не приймають податкові декларації та не повертають бізнесу ПДВ. Це також непередбачувана ситуація. Не треба змінювати закони, треба виконувати їх гарним чином. Скільки ми співпрацюємо з МВФ - кожен раз, коли ми отримуємо черговий транш, ми щось виконуємо з їх умов, зокрема в економіці. Ми ухвалюємо закони, які весь час нібито йдуть на найкраще. Але тоді чому результат не найкращий? Закони ми всі приймаємо гарні, але, на жаль, їх ніхто не виконує", - вважає інвестор. 

На його думку, всі сьогодні намагаються від держави перекласти відповідальність на когось іншого.

"Казати, що не подобається податкове законодавство і приймати завтра нове, а післязавтра ще нове. І митне, і решту всього. Не треба цього - створіть стабільні умови. Як тільки стабільні передбачувані умови будуть в економіці, то капітал саме піде до країни. Україна розвинута, заможна, мала великі гарні трудові ресурси, має велику гарну розвинуту інфраструктуру та логістику. Має розуміння, має науковців, має всіх тих, хто створює продукти, які будуть продаватися на внутрішньому та світових ринках. Створіть єдине, передбачувані умови - законодавство, питання врегулювання правоохоронного тиску, незмінне митне законодавство і після цього решту зроблять підприємці. І найголовніше, зокрема для мене - заберіть некомпетентних чиновників від регулювання економіки", - підсумував Жеваго.

Україна
бізнес
Костянтин Жеваго
Читайте також:
2 липня, 2023 неділя
Під Києвом виявили 8 британських літаків "Ураган" часів Другої світової війни
Володимир Путін
1 липня, 2023 субота
Путін розуміє, що програв війну, - Піонтковський
путін
30 червня, 2023 п'ятниця
Путін думає про негайне переобрання, заколот ПВК Вагнера міг бути елементом процесу, - політолог Цибулько
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 липня
22:10
ЗАЕС
Частина фахівців "Росатому" виїхала з ЗАЕС, - мер Енергодара
21:58
Енергодар, ЗАЕС
В Енергодарі немає укриттів на випадок інциденту на ЗАЕС, - мер
21:32
ПВК Вагнера
ПВК Вагнера призупинила вербування найманців
21:20
Оксана Забужко
Забужко пояснила, чому дала дозвіл на публікацію своїх творів російською
21:12
вступна кампанія
Вступ-2023: для абітурієнтів на окупованих територіях запрацювала гаряча лінія
20:59
Будинок мера Л'Ай-ле-Роз після нападу
Погроми у Франції: будинок мера одного з передмість Парижу намагалися підпалити, постраждали його дружина й дитина
20:58
Європа планує вийти з ядерної угоди з Іраном, - ЗМІ
20:55
З важкими боями ЗСУ просуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Маляр
20:39
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Все, на що скаржиться малий і великий бізнес, крім війни - це некомпетентні дії держави, - Жеваго
20:24
змія
У фонтані в середмісті Дніпра помітили пітона
20:20
Оновлено
там співають пісню Лепса
З кафе на Київщині вигнали дівчину, якій не сподобалося, що там співають пісню Лепса. Нацполіція виписала штраф
20:08
OPINION
Юлія Бориско
Любов вміє просити вибачення. Егоїзм — ні
19:59
Оновлено
Олександр Хижняк
Україна здобула 41 нагороду: Який вигляд має підсумковий медальний залік Європейських ігор-2023
19:58
ЗСУ протягом дня знищили 22 артзасоби та 2 системи ППО ворога, - Генштаб
19:40
Крим - це Україна
"Погода буде штормова": Міноборони попередило, що цього літа "небажаним гостям" не варто їхати в Крим
19:28
Оновлено
Наслідок удару по багатоповерхівці у Херсоні. 2 липня 2023 року
Російська армія знову обстріляла Херсон, четверо людей поранено
18:48
У Харкові водій образив пасажирку
"України не існує... Їдь на "западенщину". У Харкові водій образив пасажирку й мусив вибачатися
18:43
Партнерський матеріал
Чи можна вилікувати безпліддя
Чи можна вилікувати безпліддя?
18:42
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 2 липня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
18:28
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Путін боїться перевороту в армії, але переворотом вже заразився народ, — Фейгін
18:10
США Японія
США тимчасово передислокували винищувачі з Аляски до Японії
18:09
протести у Франції
У Швейцарії затримали підлітків, які розбили вітрини на знак підтримки заворушень у Франції
18:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Як народжується український Моссад
17:53
У Краснодарському краї РФ пролунав вибух біля військового аеродрому
17:28
кролик
Канада заборонила тестування косметики на тваринах
17:16
Інтерв’ю
путін, путлер
Путін втратив владу і не може більше шантажувати ядерною палкою, — Піонтковський
17:10
Володимир Зеленський
Росія більше не диктуватиме умови у Чорному морі, - Зеленський
17:05
російський військовий корабель
Росіяни не підпливають до Одеси ближче ніж на 100 морських миль, - Неїжпапа
16:35
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
Іран не відправлятиме до Швеції нового посла на знак протесту проти спалення Корану в Стокгольмі
16:17
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич пов'язав плани Косова щодо сербів з контрнаступом ЗСУ
16:11
Огляд
IRIS-T SLM
Що таке IRIS-T SLM і як німецькі комплекси покращать ППО України
16:07
OPINION
Якуб Логінов
У Татрах відкрили всі туристичні стежки
16:05
Georgian Airways
Кількість польотів між Москвою і Тбілісі зростає до 24 рейсів на тиждень
16:04
Кордон Польщі з Білоруссю
Польща посилить кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських
15:41
На фото: Володимир Зеленський
Зеленський прибув на Одещину
15:28
ППО
В Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ
15:00
Ексклюзив
ЛУКОЙЛ
У Росії можуть виникнути проблеми з пальним, - економіст Ус
14:47
У Бучі встановили меморіал на пошану 501 жителя, вбитого під час окупації
14:18
Олексій Неїжпапа
Як корвет "Іван Мазепа". ВМС України матимуть чотири нових бойових кораблі
14:08
Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV