Про це в ефірі Еспресо заявив інвестор та підприємець Костянтин Жеваго.

"У нашої країни немає жодних інших спеціальних критеріїв чи умов, які б відрізняли нас від інших країн цивілізованого світу. Всі умови такі ж - треба створити передбачувану законодавчу базу, не міняти її кожні кілька років. Сьогодні кажуть, що хочуть провести податкову реформу - ми вже напроводились податкових реформ стільки. Прийшов Янукович - податкова реформа, прийшли після нього - податкова реформа, сьогодні прийшли - податкова реформа "10-10-10", завтра після війни буде якась "5-5-5" або "12-18-28". Не можна так жити", - сказав він.

Жеваго додав, що в Україні повинна бути передбачувана податкова та фіскальна система.

"Вона у нас гарна - треба, щоб з нею всі працювали і всі її виконували. Коли за цигарки хтось не сплачує податки - це пробоїна в податковій системі, така ж ситуація, коли не повертають ПДВ - комусь повертають, комусь ні, як за часів Януковича. Саме за нього не повернули ПДВ на 50 млрд грн. Сьогодні ми зіткнулись з тим же, коли не приймають податкові декларації та не повертають бізнесу ПДВ. Це також непередбачувана ситуація. Не треба змінювати закони, треба виконувати їх гарним чином. Скільки ми співпрацюємо з МВФ - кожен раз, коли ми отримуємо черговий транш, ми щось виконуємо з їх умов, зокрема в економіці. Ми ухвалюємо закони, які весь час нібито йдуть на найкраще. Але тоді чому результат не найкращий? Закони ми всі приймаємо гарні, але, на жаль, їх ніхто не виконує", - вважає інвестор.

На його думку, всі сьогодні намагаються від держави перекласти відповідальність на когось іншого.

"Казати, що не подобається податкове законодавство і приймати завтра нове, а післязавтра ще нове. І митне, і решту всього. Не треба цього - створіть стабільні умови. Як тільки стабільні передбачувані умови будуть в економіці, то капітал саме піде до країни. Україна розвинута, заможна, мала великі гарні трудові ресурси, має велику гарну розвинуту інфраструктуру та логістику. Має розуміння, має науковців, має всіх тих, хто створює продукти, які будуть продаватися на внутрішньому та світових ринках. Створіть єдине, передбачувані умови - законодавство, питання врегулювання правоохоронного тиску, незмінне митне законодавство і після цього решту зроблять підприємці. І найголовніше, зокрема для мене - заберіть некомпетентних чиновників від регулювання економіки", - підсумував Жеваго.