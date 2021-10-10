До України прибула перша партія додаткової військової допомоги зі США
До аеропорту "Бориспіль" прибув перший вантаж бойового спорядження, яке США надали Україні у рамках схваленої у серпні додаткової військової допомоги
Про це повідомляє посольство США в Україні у twitter.
У вантажі - медичне майно, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження. Планується, що вантажі надійдуть декількома партіями.
“Надання додаткової безпекової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Збройним Силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами”, - заявили у Міністерстві оборони України.
Нагадаємо, наприкінці серпня США пообіцяли надати Україні додаткові $60 млн військової допомоги через значне зростання військової активності Росії вздовж кордонів України, порушення режиму тиші та інші провокації.
- Нагадаємо, 28 серпня США вирішили надати Україні додаткові $60 млн на оборонне устаткування та навчання військових.
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