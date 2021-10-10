До України прибула перша партія додаткової військової допомоги зі США

Про це повідомляє посольство США в Україні у twitter.

У вантажі - медичне майно, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження. Планується, що вантажі надійдуть декількома партіями.

“Надання додаткової безпекової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Збройним Силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами”, - заявили у Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, наприкінці серпня США пообіцяли надати Україні додаткові $60 млн військової допомоги через значне зростання військової активності Росії вздовж кордонів України, порушення режиму тиші та інші провокації.



