Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Євросоюз пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів. Дякуємо та цінуємо цей жест солідарності", – написав він.

"500 тис. переважно малопотужних генераторів завезли в Україну цього року бізнес і люди. Додатково партнери дають нам великі генераторні установки, які здатні живити важливі об’єкти. Наприклад, медичні заклади чи насосні станції водоканалів. Так будуємо непробивний енергетичний мур, який агресор не здолає", - додав очільник уряду.

9 грудня з Естонії до України відправили 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням.

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