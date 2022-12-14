Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наші партнери прийняли спільне рішення, щоб не дати Росії робити бандитські кроки у геополітиці. Але консенсусу, щоб дати перемогти Україні, на мій погляд, поки що немає. Зараз триває переломний момент, і партнери перейдуть до цього питання. Мене менш за все хвилює Путін, і що буде у Росії. Мене хвилює те, як ми після деокупації територій убезпечимо українців й Україну від подальших спроб агресора атакувати", - підкреслив Чалий.

За словами дипломата, гаряча фаза війни може тривати якийсь період. Зрозуміло, що ресурси вичерпуються. До весни, до літа, можуть бути паузи, але жорсткий конфлікт з Росією продовжиться роками.

"Для нас консенсус - це перемога України, а перемога України складається з певної позиції: деокупація всієї території України, повернення всіх наших полонених, репарації чи інша форма фінансового відновлення всіх збитків, і входження України у систему колективної безпеки. У нашому випадку - це НАТО. Для мене перемога України означає приєднання України до НАТО", - наголосив Чалий.

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