До весни ми втратимо до 30 депутатів у Верховній Раді: нардеп Цимбалюк про тенденцію відмови парламентарів від мандатів

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Вже є антирекорд в історії незалежності України, бо залишилося 400 народних депутатів у Верховній Раді при конституційній більшості 300, а це вже ризиковано. Щобільше, частина з тих народних депутатів зараз на фронті й непостійно відвідують сесійні засідання. А частина депутатів їздить у відрядження, бо вони є членами ПАРЄ та інших міжнародних інституцій. Тому є ризик - як можна якісно ухвалювати законопроєкти. З іншого боку це ще раз говорить про те, що рівень авторитету і статусу народного депутата падає", - зауважив народний депутат України.

За його словами, у зв'язку з тим, що було проведено ряд законів, у тому числі зняття депутатської недоторканності, привілеїв та інше, це все говорить про те, що сьогодні бути народним депутатом та якісно виконувати свої обов'язки вже не так і просто.

"За моїми підрахунками до весни ми ще втратимо до 30 народних депутатів. У кожного з них свої мотиви. З одного боку той, хто раніше займався бізнесом і мав високі очікування від мандату народного депутата, зараз розчарувався, бо зрозумів, що це не так просто. Інша складова – сьогодні правоохоронні органи не роблять винятку, і це відчувають вже деякі народні депутати на собі. Підкреслю, що ми у майбутньому суспільстві дійдемо до того, що посада народного депутата буде непростою роботою. Це не тільки мандат, а й тяжка праця, бо писати, готувати та відстоювати законопроєкти не може будь-хто. Важливо, щоб наші виборці зрозуміли, що до Верховної Ради мають обирати тих людей, які мають професійний та життєвий досвід, а також які показували певні результати на попередньому своєму місці роботи", - підкреслив Михайло Цимбалюк.