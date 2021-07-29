До весни в Україні ще буде масковий режим, - Кузін
Міністерство охорони здоров'я не планує скасовувати масковий режим в Україні
Про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у інтерв'ю УП.
За словами Кузіна, Центр контролю та профілактики хвороб повертається до необхідності масок через недостатнье охоплення вакцинацією..
"Ми можемо розглядати (скасування масок) лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", – сказав головний санлікар.
Восени й взимку в Україні ще буде масковий режим.
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